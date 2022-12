Amérique latine : Glissement de terrain meurtrier en Colombie

Au moins trois personnes sont mortes et une vingtaine d’autres ont été ensevelies dimanche dans un glissement de terrain survenu dans le nord-ouest de la Colombie.

«Neuf personnes ont été secourues, trois sont mortes et on estime que plus de 20 personnes sont encore portées disparues. C’est une tragédie», a écrit le président Gustavo Petro sur Twitter.