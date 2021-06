Jeu interactif - Glissez-vous dans la peau d’une femme de 21 ans en 1971

C’était il y a 50 ans : le 7 février 1971, les femmes suisses obtenaient enfin le droit de vote au niveau fédéral. Pour les jeunes d’aujourd’hui, ce droit semble aller de soi, mais comment la campagne s’est-elle déroulée, comment les femmes de l’époque se sont-elles battues, quels obstacles ont-elles rencontrés? Ce sont ces questions, parmi d’autres, qui sont abordées dans «Anna 1971», jeu interactif proposé par la RTS et développé par DNA Studios, qui a remporté l’appel à projets lancé par la SSR en mai 2020.

«Nous nous sommes demandé comment amener cette thématique aux jeunes et nous nous sommes dit que si nous arrivions à parler du passé avec quelque chose qu’ils utilisent plusieurs heures par jour, ce serait l’idéal», se souvient Nathanaël Monney, de DNA Studios. Décision a été prise de créer un réseau social fictif appelé Shoutbox qui aurait existé en 1971. Jouer à «Anna 1971», c’est donc s’inscrire sur ce réseau en tant que jeune femme de 21 ans en 1971 et vivre la campagne et la votation de l’intérieur.