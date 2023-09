BTS: Jungkook annonce un nouveau titre au Global Citizen Festival

Bonne nouvelle pour les fans de Jungkook, le plus jeune membre de BTS. Le chanteur de 26 ans s’apprête à sortir un nouveau single avec le rappeur américain Jack Harlow. Samedi 23 septembre 2023, le Sud-Coréen était l’un des artistes présents sur la scène du Global Citizen Festival à New York. À la fin de sa prestation, il a diffusé un clip énigmatique dévoilant plusieurs images de lui et se concluant avec les mots «Jungkook» et «3D». Ses admirateurs n’ont pas eu à attendre longtemps avant que BigHit Music, le label du boysband actuellement en pause, ne confirme qu’il s’agisse bel et bien d’un nouveau titre. «Nous sommes ravis d’annoncer la sortie du single de Jungkook, membre de BTS, «3D» (feat. Jack Harlow)».