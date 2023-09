Globe-trotter: Un bébé de 11 mois a visité 25 pays

Tour d’Europe

Né à Queenstown, en Nouvelle-Zélande, Atlas n’avait que six semaines lorsqu’il a fait sa première escale à Singapour pour rendre visite à la famille de son papa, Will Montgomery. Même si certaines compagnies aériennes proposent des zones sans enfants, la famille a ensuite pris l’avion pour le Royaume-Uni afin de le présenter à la famille de Becs Lewis. Ces premiers voyages ont donné envie au couple de parcourir l’Europe en van, avec leur petit garçon. Ils ont notamment visité l’Italie, Saint-Marin, l’Allemagne, le Liechtenstein, le Luxembourg, la Belgique, l’Irlande, la Slovénie, la Croatie, l’Autriche, la République tchèque, le Danemark, la Suède et l’Écosse. «Ce voyage, c’est incroyable. On peut suivre chaque étape de la croissance d’Atlas. Ses dents ont poussé en Norvège, il a appris à ramper en Suisse», raconte la maman, qui a bénéficié d’une année de congé maternité, au «Mirror». Son compagnon a, lui, pris un congé sabbatique.