Un conducteur finit sa course en contrebas de la chaussée au Jura

Plus de peur que de mal pour cet automobiliste sur la route cantonale entre St-Brais et Glovelier. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur a fini sa course en contrebas de la chaussée, à droite par rapport à son sens de marche, ce mercredi midi. L’accident s’est produit à hauteur de la carrière de la Petite-Morée.