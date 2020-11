Automobile : GM accélère le développement de ses voitures électriques

Le groupe américain va recruter 3000 personnes pour développer 20 modèles de véhicules tout électriques d’ici 2023. But: rivaliser avec Tesla.

Le constructeur automobile américain General Motors (GM) a annoncé lundi le recrutement de 3000 ingénieurs, informaticiens et designers dédiés notamment au développement de véhicules électriques et autonomes. Ces recrutements ont commencé, et seront menés jusqu’au premier trimestre 2021.