Disponible depuis la semaine dernière, la nouvelle version d’iOS affublée du numéro 14 donne entre autres désormais à l’utilisateur la possibilité de changer de navigateur web et de boîte mail par défaut. Safari et Mail, les services maisons d’Apple, peuvent ainsi céder leur place à des logiciels tiers, par exemple Firefox de Mozilla, Chrome de Google, DuckDuckGo ou encore Outlook de Microsoft, bien que cette possibilité de changement connaît encore quelques bugs .

Attendu par de nombreux utilisateurs des services de Google, Gmail vient de s’ajouter à la liste des services compatibles, mardi. Via une dernière mise à jour (version 6.0.200825), le service de messagerie du géant du web peut donc aussi se substituer à Mail.

Pour procéder au changement, il suffit d’accepter la fenêtre proposant de mettre Gmail comme application par défaut, lors du lancement de l’app après l’avoir mise à jour. Si le message n’apparaît pas, l’utilisateur peut simplement se rendre dans les réglages de l’iPhone et dans les paramètres de Gmail sélectionner ce service à la rubrique «App d’e-mails par défaut».

Refonte prévue

Entre-temps, Google a teasé le nouveau logo de Gmail qui s’inscrira dans la nouvelle charte graphique de la firme. L’entreprise a envoyé un croquis affichant une lettre M, sans couleurs pour le moment, à plusieurs médias américains, comme le rapporte le site 9To5Google. La célèbre et populaire plateforme de messagerie s’apprête en effet à subir une refonte pour mieux concurrencer Microsoft et ses outils Outlook et Slack, notamment.