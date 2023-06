Gmail peut rédiger des e-mails à votre place

Annoncée lors de la dernière conférence Google I/O, une nouvelle fonctionnalité liée à l’IA a commencé à faire son apparition dans Gmail sur iOS et Android. Baptisée «Aide-moi à écrire», elle permet aux utilisateurs de demander à la messagerie, ou plutôt au chatbot Bard, de rédiger automatiquement des e-mails à leur place, en cas de besoin. Il suffira de donner quelques instructions pour que le robot sache comment rédiger un courrier ou une réponse. Il sera ensuite possible d’affiner le résultat en demandant de rédiger un message plus formel, plus élaboré, plus court ou encore d’écrire un brouillon. Un bouton «J’ai de la chance» permet aussi d’obtenir un résultat plus créatif.