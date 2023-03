Haute-Savoie (F) : Goéland atteint de grippe aviaire retrouvé mort près du Léman

Eviter étangs, mares ou rivières

«Il est spécifiquement demandé de ne pas s'approcher ni nourrir les oiseaux sauvages» et plus particulièrement dans le secteur sous contrôle, indique le département. En outre, «l’ensemble du public doit éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés.» Si aucun nouveau cas n’est repéré, la mesure de contrôle pourra être levée après 21 jours.