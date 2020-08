Suisse Gössi appelle à trouver «une recette libérale pour le futur»

L’assemblée des délégués virtuelle du PLR s’est tenue samedi. La présidente du parti a appelé à défendre les valeurs libérales.

Les paquets d'aide financière décidés atténuent l'onde de choc provoquée par la pandémie, mais risquent aussi de fausser la concurrence à moyen et long terme, a averti la Schwytzoise en ouvrant l'assemblée des délégués virtuelle du PLR. Et ils laissent derrière elles «des dettes abyssales pour les générations futures, qu'elles devront combler».

Remise en question

Petra Gössi s'est inquiétée de «l'appel de plus en plus fort à une plus grande régulation étatique de tous les aspects de notre vie. La responsabilité et l'autodétermination, essence même de nos valeurs libérales, sont remises en question».