Ski alpin: Opérée la veille, Goggia gagne à St-Moritz, les Suissesses à la peine

Main gauche scotchée au bâton après son opération la veille pour soigner une double fracture des deuxième et troisième métacarpiens, Goggia a mis tout le monde d’accord, s’imposant avec respectivement 43 et 52 centièmes d’avance sur la Slovène Ilka Stuhec et l’Allemande Kira Weidle. Ce succès lui permet de conforter sa place de leader de la spécialité. Vainqueur la veille, l’Italienne Elena Curtoni a fini à 1’’16 de sa compatriote.