Football: Gold Cup: un Servettien s’offre un but d’anthologie  

Face à des Cubains dépassés, les Guadeloupéens ont brillé, avec un doublé de Matthias Phaëton (13e, 43e) et des buts d’Ange-Freddy Plumain (41e) et du Servettien Anthony Baron (50e). Le premier but du défenseur grenat en 18 sélections, qui efface trois défenseurs d’un dribble et d’une roulette dos au but avant de trouver l’ouverture, sera certainement en lice pour le titre de plus beau but du tournoi.