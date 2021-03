Hier soir s’est tenue à Los Angeles la 78e cérémonie des Golden Globes. Cet événement récompense le meilleur des séries et films américains diffusés en 2020. Bien que quelques célébrités aient fait le déplacement, comme Margot Robbie et Jane Fonda, la majorité d’entre elles a assisté à la cérémonie depuis la maison. Malgré cela, pas question de rester en pyjama! À défaut de pouvoir fouler le sacro-saint tapis rouge, les stars ont en effet posté leurs plus belles tenues de soirée sur Instagram. Florilège.