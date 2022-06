Basketball : Golden State égalise contre Boston en NBA

Emmenés par un Stephen Curry inspiré, les Warriors ont remis les pendules à l’heure face aux Celtics. C’est 1-1 dans la finale, avant deux matches à Boston.

Les Warriors voulaient «tourner la page» après la douche froide du match No 1 et ce quatrième quart-temps où ils avaient pris une terrible saucée avec neuf paniers à trois points encaissés (40-16), qui ont fait s’évanouir leur 15 longueurs d’avance. La perte de l’avantage du parquet les y obligeait – ils devront d’ailleurs s’imposer au moins une fois à Boston pour gagner un quatrième titre, pour leur sixième finale en huit ans.

«Tout le monde était plus impliqué. Notre engagement physique était accru et il le fallait. Nous devions aussi être beaucoup plus concentrés et agressifs», a résumé le coach Steve Kerr. Ses joueurs ont en effet mis les ingrédients en matière d’intensité et de sérieux, maintenus jusqu’au bout. Car, comme ils s’en sont fait une spécialité cette saison, ils ont encore survolé le 3e quart-temps (35-14).