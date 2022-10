Basketball : Golden State encore battu, Milwaukee toujours invaincu

A Charlotte, dans la ville où il a grandi et face aux Hornets, avec lesquels son père Dell a joué, Stephen Curry a lui aussi marqué 31 points et a même eu la balle de la victoire à la fin du quatrième quart-temps.

Mené 62-50 à la pause, Golden State était toutefois parvenu à recoller au score et même à prendre quatre longueurs d’avance à un peu plus d’une minute de la fin du dernier quart-temps (107-103), grâce notamment à un dunk d’Andrew Wiggings. Mais Charlotte a arraché la prolongation grâce à PJ Washington et Dennis Smith (107-107).

Les Bucks toujours intouchables

Antetokounmpo est l’un des deux joueurs de l’histoire des Bucks avec Kareem Abdul-Jabbar à avoir réalisé une série à plus de 30 points et plus de 10 rebonds lors de quatre matches consécutifs. Le Grec a également pris 17 rebonds et les Bucks ont ainsi résisté aux Hawks, malgré les 42 points du meneur Trae Young.