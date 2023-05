Basketball: Golden State et New York restent en vie, Davis fait peur aux Lakers

Golden State, resoudé collectivement autour de Stephen Curry, a réduit l'écart à 3-2 dans sa série de demi-finale de Conférence Ouest en NBA face aux Lakers (121-106). Ces derniers ont déploré la sortie sur blessure d’Anthony Davis, victime d'un coup de coude à la tempe. New York, également dos au mur, en a fait de même contre Miami (112-103) grâce à 38 points de Jalen Brunson. Les Warriors et les Knicks doivent à présent l'emporter à l’extérieur au prochain match pour rester en vie dans ces play-off et disputer, ensuite, un match VII décisif, à nouveau sur leur parquet.