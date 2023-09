Golf: Fitzpatrick assure son avance, les Suisses en retrait

L’Anglais Matt Fitzpatrick fait la course en tête à l’Omega European Masters de Crans Montana.

Il creuse toujours un peu plus son avance, Matt Fitzpatrick. L’Anglais déjà deux fois vainqueur du tournoi de golf de Crans-Montana occupe toujours la tête du classement grâce à un score de -15 après trois journées de compétition. Samedi, il a rendu une carte à trois coups en dessous du par, ce qui lui permet de conforter son avance sur ses plus proches poursuivants. Connor Syme, Alexander Björk et Ludvig Aberg ont fini à -13.