Golf: L'Europe enfonce le clou à la Ryder Cup

Sur ce qu'ils ont montré vendredi et samedi, ils n'arrivent toujours pas – à quelques exceptions près – à se faire au parcours du Marco Simone Golf, ses fairways tarabiscotés et ses greens piégeux. Ils ont certes repris des couleurs samedi avec quatre victoires sur les huit parties de la journée et une première session remportée, celle de l'après-midi (3-1), mais ils ont aussi connu des déroutes.

Scottie Scheffler et Brooks Koepka, respectivement No 1 mondial et vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem, ont été humiliés dans la matinée par le Norvégien Viktor Hovland et le Suédois Ludvig Aberg, qui ont signé la plus large victoire de l'histoire de la Ryder Cup (9 et 7). La victoire dans la dernière partie de Patrick Cantlay et Wyndham Clark, face à Matthew Fitzpatrick et Rory McIlroy (1 up), leur permet toutefois de garder espoir.