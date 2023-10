Golf: L'Europe remporte la 44e édition de la Ryder Cup

L'Europe a remporté la 44e édition de la Ryder Cup, épreuve biennale qui oppose les meilleurs joueurs américains et européens. L'Anglais Tommy Fleetwood a offert le demi-point qui a permis à l'Europe d'atteindre le score de 14,5 points, synonyme de victoire. Les Européens se sont finalement imposés 16,5 à 11,5.

Au bilan de l'épreuve créée en 1927, les États-Unis mènent toujours largement avec 27 victoires contre 15 (3 pour la Grande-Bretagne, 12 pour l'Europe admise depuis 1979) et deux nuls (1969, 1989). Mais ils ont concédé leur septième défaite consécutive sur le sol européen, où leur dernier succès remonte à 1993, soit trente ans d'échecs.

Les Américains ont souffert sur le parcours du Marco Simone Golf – près de Rome - pendant les deux premières journées mais ont fini en trombe dimanche pour revenir à 14-11, avant que Fleetwood n'assure la victoire européenne au trou No 16 en menant 2 up face à Rickie Fowler. Le réveil américain a été trop tardif pour mettre fin à cette disette et conserver le trophée remporté en 2021 dans le Wisconsin.