Golf: Le tournoi de Crans-Montana attire, mais qui?

Il y a le golf, et il y a le reste. Fort de sa situation particulière, le parcours construit sur le Haut-Plateau séduit différents publics. L’un d’entre eux est composé de personnes complètement déconnectées du sport et de ses enjeux.

Peu importe si une star comme Matt Fitzpatrick collectionne les birdies, ses spectateurs enchaînent les coupes de champagne ou les verres d’eau. Ils nouent de précieux contacts avec de potentiels clients. Un travail qui les oblige parfois à traîner quelques minutes de plus à table, quitte à manquer l’arrivée du vainqueur du jour.

«Les gens viennent en premier pour l’endroit», a rappelé Yves Mittaz, le directeur du tournoi, en conférence de presse dimanche. Pour l’endroit et les affaires, si bien que plusieurs lounges sont stratégiquement placés autour du parcours.

Et le golf dans tout cela?

Aux abords du parcours, les amoureux de golf sont nombreux. Les suivre se révèle très pratique, puisqu’ils parviennent à rapidement lire les trajectoires. Ils partagent volontiers leurs théories – plus ou moins valides – sur ce qu’il se passe dans la tête du joueur professionnel. Et sur ce qu’il doit faire pour en terminer au plus vite avec le trou en cours.