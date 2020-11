Lutte entre N'Doye et Jurkovitz

Si David, avec un état d’esprit remarquable, s’est bien battu, son gros cœur n’a pas suffi pour battre Goliath. Les Nyonnais ont certes mis toute leur bonne volonté d’entrée de jeu, en prenant même l’avantage après cinq minutes de jeu (11-10) mais le combat était trop inégal. En face, le leader du championnat n’évoluait pas dans la même catégorie. S’ils ont encore résisté jusqu’à la fin du premier quart (15-17), avec un récital de leur seul joueur étranger, les Vaudois ne pouvaient pas tenir plus longtemps à ce rythme. Le match a définitivement tourné pour les visiteurs lors du deuxième quart.

De l’autre côté, les Lions de Genève ont pu faire tourner leur effectif pour s’échapper logiquement. Une fois qu’ils ont resserré leur défense et accéléré la cadence, ils ont pu facilement se mettre au show. Mais Nyon aura fait mieux que se défendre. « Si tout va bien, on va pouvoir engager bientôt un deuxième étranger, espère le président nyonnais Xavier Paredes. Il est vrai que nous aurions besoin d’un intérieur. » Et de public du Rocher qui aime tant son équipe. Il y aura pu y avoir une salle comble ce samedi.