Test: Gollum ou la désolation de la Terre du Milieu

Mis à part «La Terre du Milieu: l’ombre de la guerre» et «L’ombre du Mordor», les ­adaptations vidéoludiques du chef-d’œuvre de Tolkien n’ont jamais convaincu. Et ce n’est pas «The Lord of the Rings: Gollum» qui va redresser la barre.

Le joueur incarne l’ambivalent Gollum dans un pé­rilleux voyage, depuis sa fuite du Mordor, où il échappe à la Bouche de Sauron puis à l’araignée-démon Shelob, jusqu’aux geôles de Thranduil, roi des elfes et père de Legolas. On enchaîne donc des missions ennuyeuses et frustrantes tout en essayant de ne pas se faire repérer. Heureusement, le héros est agile et peut se faufiler un peu partout sans mal. Par contre, les animations sont déplorables et les interactions, très limitées, n’évoluent guère. On répète ainsi invariablement les mêmes actions quel que soit l’environnement.

Le joueur peut s’en satisfaire à condition qu’il ne soit pas trop regardant. On aurait pu espérer profiter de bouffées d’air frais lors de phases avec des alliés, mais ces dernières manquent complètement leur cible et s’avèrent bien décevantes. Seule la double personnalité de la créature, qui peut se révéler vicieuse et mauvaise en tant que Gollum, mais aussi sociable et prudente en tant que Sméagol, donne un peu de profondeur à un titre bien plat. Quel dommage de malmener une franchise aussi riche! C’est à se jeter dans la lave de la Montagne du Destin, comme l’anneau unique.

Tous supports. Daedalic. Solo. Âge Pegi: 16 ans. **