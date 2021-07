JO 2020 - Golubic attend Osaka et «un moment spécial»

« Mon jeu fonctionne et je me sens bien , a-t-elle confirmé après sa victoire. J’ai mis un peu de temps à digérer le décalage horaire et à m’adapter aux conditions, ici. Je sais que j’ai bien joué à Wimbledon, mais aujourd’hui ce n’est plus du gazon, c’est du dur, et c’est différent. La météo est incomparable aussi. Il fait chaud, humide. Il faut tenter d’aller au plus vite entre les points pour rester dans le rythme et moins souffrir de la chaleur, mentalement du moins… Tout ça pour dire qu’on ne sait jamais vraiment qu’attendre d’un premier match lorsque l’on change de conditions comme ça. Alors, forcément, je suis contente. »