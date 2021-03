Malgré une défaite en finale, la semaine lyonnaise de Viktorija Golubic a été de très bonne facture. freshfocus

Retour sur terre pour Viktorija Golubic (WTA 130). La Zurichoise a été surclassée en finale du tournoi WTA 250 de Lyon par la prometteuse Clara Tauson (WTA 139), 18 ans (6-4, 6-1). Elle manque ainsi l’occasion de remporter le deuxième titre de sa carrière sur le circuit. Après s’être offert le scalp des têtes de série numéro 3 et 2 (Caroline Garcia et Fiona Ferro) durant son parcours, Golubic n’a cette fois pas pu faire illusion.



Il s’agissait de retrouvailles entre Golubic et Tauson, un mois et demi après leur unique face-à-face: c’était lors d’un tournoi ITF aux Émirats arabes unis et la deuxième nommée l’avait emporté en finale - déjà - (6-0, 4-6, 6-3). «À l’époque, j’ai été surprise de rencontrer une rivale de ce niveau dans une telle compétition», confiait la Zurichoise samedi en conférence de presse.



Depuis, les deux joueuses ont enchaîné les victoires (14 succès en 15 matches pour Golubic, 14 en 16 matches pour Tauson) et s’affrontaient donc à Lyon en pleine confiance. La Suissesse s’attendait à une opposition de taille, son adversaire n’ayant pas concédé un seul set du tournoi. Mais probablement pas à ce point.

Les coups puissants de Tauson font mal

Golubic entrait bien dans le match, empochant les deux premiers jeux. Elle ne se retrouvera plus en position de force par la suite. La Danoise réagissait immédiatement et déroulait son tennis, ne laissant que des miettes à la Zurichoise. Cette dernière, qui avait jusque-là brillé par sa variété de coups et son revers fulgurant, s’est retrouvée incapable d’installer ce même schéma en finale.



Prise à la gorge par les coups puissants de Tauson qui, en plus d’anticiper ses changements de rythme, la prenait systématiquement à contrepied, elle s’est retrouvée sans solution. Ajoutez à cela un service foudroyant (3 aces) et vous obtenez une démonstration de force. À tel point que le second set prenait la forme d’une promenade de santé.