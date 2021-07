Tennis - Golubic comme dans un rêve!

Tout le monde le savait, elle la première, Viktorija Golubic allait faire face à un énorme déficit de puissance face aux frappes lourdes de l’Américaine. Un handicap que la Zurichoise décida de négocier en deux temps. D’abord en jouant très vite afin de ne pas laisser l’Américaine installer ses appuis et armer ses immenses swings dans les meilleures conditions. Ensuite, et seulement ensuite, en utilisant sa magnifique main pour explorer tous les recoins du court No 18.

Ce plan, concocté avec son coach Dominik Utzinger, semblait parfaitement équilibré sur le papier. Mais encore fallait-il réussir à l’incarner, dans le match le plus important de sa carrière et face à une finaliste de Grand Chelem (US Open 2017). Or « Viki » n’incarna pas ce plan, elle le sublima. Revers long de ligne « laser » , petit slice vénéneux, coup droit bout de course « à la Sampras » et amorties délicieuses, tout y passa dans ce qui ressembla souvent à un véritable récital!