Mise en confiance après un départ canon (4-0 dans le premier set), Golubic a étourdi Minnen par la variation de ses coups et profité de ses fautes directes à répétition. Puis la Belge a haussé le curseur, offrant une deuxième manche âprement disputée. En mauvaise posture (1-3, 2-4 et 3-5), Golubic n’a rien lâché et a poussé sa rivale jusqu’au tie-break, où elle s’est montrée intraitable (7-0).