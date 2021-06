Tennis - Golubic déroule et fonce au troisième tour!

Viktorija Golubic adore le gazon et, depuis deux éditions, Wimbledon le lui rend bien! Quarante-huit heures après sa qualification à suspense face à Kudermetova (11-9 au 3e), la Zurichoise (WTA 66) a donné la leçon à Danielle Collins (WTA 48) 6-2, 6-0 en seulement 63 minutes. La voilà de retour au troisième tour du Championships comme en 2019!

Est-ce possible d’imaginer un scénario de match plus limpide? Face à une adversaire en délicatesse avec son service et qui aura empilé les fautes directes, Viktorija Golubic a littéralement sauté à la gorge de l’Américaine dès qu’elle le pouvait afin de ne pas la laisser reprendre ses esprits.