Tennis: Golubic, le pari gagnant de Günthardt

«Cette victoire m’a beaucoup demandé, a réagi celle qui fut 35e au classement en février avant de dégringoler après Wimbledon. Sans mon équipe, je crois que je perds en deux sets aujourd’hui. J’ai su me nourrir d’elle et de la foule. Au début, j’étais un peu nerveuse. J’ai déjà joué plusieurs fois pour mon pays mais cela reste un sentiment spécial. Je suis heureuse d’avoir su trouver les ressources pour me battre.»

C’est donc avec un bonheur certain – et un cri rageur – qu’elle a accueilli sa première mise en jeu gagnante du second set. Enfin libérée dans la tête, Golubic a forcé Andreescu à jouer les coups de trop et a réalisé le break quelques points plus tard, sur un revers au corps plein d’abnégation. Il fallait voir la vitesse à laquelle sa frappe est partie. La Zurichoise avait alors le bras complètement relâché. Et qu’est-ce que c’est beau à voir.