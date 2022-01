Tennis – Golubic passe près de l’exploit face à Halep

La Zurichoise de 29 ans, matricule 43 à la WTA, a en effet donné du fil à retordre à Simona Halep, actuelle 20e joueuse du monde et ancienne No 1 mondiale. Cette dernière a fait la différence en fin de troisième set pour finir par s’imposer 6-2 5-7 6-4 en 2 heures et 35 minutes.