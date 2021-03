La Zuri c hoise poursuit son parcours de rêve au tournoi de Lyon et disputera sa première finale d’un tournoi WTA 250 depu is octobre 2016 .

Viktorija Golubic (WTA 130) ne redescend toujours pas de son petit nuage. La Zuri c hoise poursuit son parcours de rêve au tournoi de Lyon et disputera sa première finale d’un WTA 250 d epuis octobre 2016. Issue des qualifications, elle a écarté samedi la tête de série numéro 2, Fiona Ferro (WTA 46), au bout d’un marathon de plus de deux h eures (4-6, 6-0, 7-6).

Pour sa troisième opposition face à la Française, Golubic savait plus ou moins à quoi s’attendre en termes de jeu, mais elle ignorait totalement son scénario, tant les deux précédents étaient contraires: si Ferro l’a emporté à chaque fois, le premier match avait donné lieu à un bras de fer (6-4, 3-6, 6-3 en 2018 à Linz), tandis que le deuxième n’avait de confrontation que le nom (6-0, 6-1 en 2019 à New York). À l’arrivée, ce troisième duel s’est révélé encore plus serré que le premier.

Finale contre la Danoise Clara Tauson

Le dernier set a donné lieu à un mano a mano indécis et de haut niveau, où les deux joueuses se sont rendues coup sur coup pendant plus d’une heure. Et c’est finalement Golubic qui a eu le dernier mot, grâce à un tie-break remporté au mental (7/4), prouvant qu’elle est aussi solide dans la tête qu’élégante dans son jeu. «On s’entraîne pour ce genre de moments, a-t-elle réagi en conférence de presse. Évidemment, la tension est forte mais d’un autre côté on en profite car c’est là où on joue le mieux. J’ai donc essayé de m’apporter cette énergie et quand j’ai converti la balle de match, je me suis sentie soulagée et heureuse.»