Wimbledon: Golubic subit la puissance de Krejcikova

Viktorija Golubic quitte Wimbledon plus tôt que l’année dernière.

Jeudi, 16 heures au clocher de St Mary: il n’y a plus de Suisses à Wimbledon. Viktorija Golubic n’a pas réussi à combler le manque pour étirer ce frisson auquel le public helvétique s’est habitué depuis 20 ans. Quart de finaliste surprise l’an dernier, la Zurichoise (58e joueuse mondiale) possède le flair, la souplesse et la main pour briller sur gazon.

Des qualités qu’elle n’est pas parvenue à libérer face au tennis carré de Barbora Krejcikova (WTA 14). Plus puissante et plus tranquille, la Tchèque file au 3e tour, retrouver Ajla Tomljanovic.