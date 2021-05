VOLCAN NYIRAGONGO EN RDC : Goma désertée par ses habitants, moins de séismes

Evacuée de façon préventive par crainte d’une nouvelle éruption, la ville de Goma a passé une nuit plutôt calme.

Au lever du jour, le centre-ville était quasi désert, sans l’habituelle activité qui s’empare de la ville dès l’aube. Aucun commerce n’était ouvert, seuls quelques rares piétons et taxis-motos étaient visibles dans les rues. Assis à l’entrée des parcelles, quelques gardiens sont restés ici et là pour surveiller les plus belles maisons, silencieuses et aux volets clos, dans les quartiers aisés des rives du lac Kivu.