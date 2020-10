Lancée en 2016 avec le casque Daydream View VR qui fonctionnait grâce à un smartphone, la plateforme de réalité virtuelle Daydream de Google rejoint le cimetière déjà bien rempli des services du géant du web. Celui-ci a indiqué sur une page d’assistance de son site officiel repérée par le site Android Police que la plateforme ne sera plus prise en charge par Android 11 et les versions ultérieures du système d’exploitation mobile. «Vous pourrez toujours accéder au service, mais il ne recevra plus de mise à jour du logiciel ni de mise à jour de sécurité», explique Google.