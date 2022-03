Etats-Unis – Google accusé de discrimination raciale par une ex-employée noire

États-Unis : Google accusé de discrimination raciale par une ex-employée noire

Le géant californien est mis en cause par une ancienne employée du recrutement.

Getty Images via AFP

Une ancienne employée noire de Google aux États-Unis a porté plainte vendredi contre le géant technologique qu’elle accuse de discrimination raciale, estimant avoir été sous-payée et n’avoir pas été promue.

Dans un document déposé auprès du tribunal fédéral de San José (Californie), les avocats d’April Curley affirment que «Google est impliqué dans des pratiques récurrentes de discrimination raciale contre ses employés noirs et afro-américains.»

April Curley a été embauchée par Google en 2014 pour développer les programmes de recrutement des étudiants noirs américains, mais affirme avoir été marginalisée et discriminée par son ancien employeur, qui se serait servi d’elle comme d’un «coup marketing». Elle dit notamment avoir été victime de stéréotypes associés aux femmes noires aux États-Unis, étant décrite par l’une de ses supérieures blanches comme «intimidante», «hostile» et «colérique». Cette même responsable se serait opposée à toute augmentation de son salaire et à toute promotion professionnelle.