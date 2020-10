États-Unis : Google accusé de museler ses contractants

La justice américaine va examiner les clauses de confidentialité imposées par le géant américain, qui vont trop loin selon les plaignants.

On ne joue pas les lanceurs d’alertes, ni même écrit un roman sur son environnement de travail une fois devenu contractant de Google. Les clauses du contrat le stipulent expressément, selon des travailleurs qui ont remonté l’affaire devant une Cour d’appel californienne où Google/Alphabet et l’une de ses sociétés de recrutement, Adecco, figurent sur le banc des accusés. L’étendue de leurs fameuses NDA (de l’anglais non-disclosure agreement pour accord de confidentialité) est au cœur du débat. Selon les plaignants, des clauses violent un certain nombre de lois du travail californiennes, y compris la liberté d’expression, en obligeant les travailleurs à signer des clauses de confidentialité illégales.