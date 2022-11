Qatar 2022 : Google ajoute de nouvelles fonctionnalités pour le Mondial

La firme américaine a annoncé, via son blog, la mise à disposition de fonctionnalités permettant de suivre au mieux le Mondial. On pourra notamment être alerté du début des matchs ainsi que des scores des rencontres, au choix pour l’ensemble de la compétition ou pour une équipe en particulier. Pour ce faire, il suffit d’écrire Coupe du monde dans la fameuse barre de recherche et de toucher l’icône en forme de cloche dans le coin supérieur afin de recevoir une notification pour une équipe favorite. Google, qui veut faire les choses bien, propose également de nombreuses statistiques lors des matchs en cours, comme la possession de la balle, le nombre de passes et de tirs ou encore la probabilité de victoire. Ces dernières étant accessibles en cherchant un match en particulier.