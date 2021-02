France : Google amendé après un classement trompeur sur des hôtels

Le géant va payer une amende de 1,1 million d’euros pour avoir substitué à la classification officielle son propre classement basé sur ses propres critères.

Lancée en 2019, une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a démontré «le caractère trompeur du classement des hôtels par Google, notamment sur son moteur de recherche», explique ce service dans un communiqué. En conséquence, «les sociétés Google Ireland et Google France ont corrigé leurs pratiques et, après accord du procureur de la République de Paris, ont accepté de payer une amende de 1,1 million d'euros dans le cadre d'une transaction pénale».

Après avoir été saisie de plaintes d'hôteliers dénonçant l'affichage sur Google d'un classement trompeur des hébergements touristiques, la DGCCRF a contrôlé en 2019 et 2020 la nature et la loyauté des informations délivrées par la plateforme. Les classements de plus de 7500 établissements ont été comparés, sur un nombre conséquent de cas, au «seul classement officiel existant en France et délivré par Atout France», allant de une à cinq étoiles.