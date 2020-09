Google Assistant déploie des raccourcis à la Siri

Google a rendu disponible une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de l'assistant intelligent de créer des commandes vocales personnalisées.

Concrètement, cette fonctionnalité, déjà apparue une première fois en 2017, permet aux utilisateurs de créer des commandes vocales simples pour lancer une action sur leur appareil, par exemple créer un nouveau message sur Twitter en disant «OK Google, nouveau message Twitter» ou «OK Google nouveau tweet», après avoir édité la commande pour la rendre encore plus simple. Google a commencé à mettre en avant ces raccourcis et propose via un onglet des suggestions basées sur les apps les plus fréquemment utilisées par la personne sur son smartphone.