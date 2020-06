Web

Google Chrome: espionnage massif via des extensions

Google a retiré 70 modules complémentaires pour son navigateur web de sa boutique officielle, après la découverte d’un logiciel espion.

«Quand nous avons été alertés d’extensions de notre web store violant notre politique, nous avons pris des mesures et utilisé ces incidents comme matériel de formation pour améliorer nos analyses automatisées et manuelles», a déclaré à Reuters Scott Westover, porte-parole de Google.

Pour Gary Colomb, fondateur et chercheur chez Awake Security, il s’agit du plus grand déploiement de plugins malveillants. Tous les sites web (plus de 15’000 noms de domaines liés les uns aux autres) auxquels se connectaient les extensions malveillantes pour transmettre les informations ont été acquis via Galcomm, société basée en Israël qui gère la réservation des noms de domaines. Aussi connue sous le nom de CommuniGal Communication, elle nie toute implication dans cette affaire d’espionnage massif des internautes: «Galcomm n’est pas impliquée et n’est complice d’aucune activité malveillante», a déclaré à l’agence Reuters Moshe Fogel, son propriétaire.