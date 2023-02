Web : Google Chrome va consommer moins de batterie

Annoncées en décembre dernier, les options d’économie de mémoire et d’économie d’énergie étaient attendues par les utilisateurs de Google Chrome, l’un des navigateurs web les plus populaires. Elles viennent de débarquer dans la dernière version 110 du logiciel déployée lundi par Google. Cette mise à jour permet aux internautes sur les systèmes Windows, macOS et ChromeOS de rendre leur navigation web moins énergivore. Les versions mobiles iOS et Android ne sont pour le moment pas concernées par ces deux nouvelles fonctionnalités disponibles dans le nouveau menu Performances des Paramètres de Chrome.