Streaming de musique

Google commence à tirer la prise de Google Play Music

Les utilisateurs de l’app peuvent désormais transférer leurs bibliothèques musicales vers le service YouTube Music.

Google Play Music, dont la fermeture est programmée pour le courant de l’année 2020, a commencé à passer la main à son successeur YouTube Music, qui est décliné en trois offres, dont une gratuite et limitée avec de la pub. Dans un message publié sur le blog de YouTube, Google a annoncé qu’il était désormais possible pour les utilisateurs de Google Play Music de transférer tous leurs contenus vers son autre plateforme d’écoute de musique.

Pour faciliter l’opération, Google a intégré un bouton de transfert sur la plateforme YouTube Music sur iOS et Android, explique-t-il. Il suffit de lancer l’app, de se connecter à son compte Google et d’accepter la migration lorsqu’elle est proposée pour activer le processus, qui peut prendre plus ou moins de temps selon la taille de la bibliothèque musicale.