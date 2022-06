Mexique : Google condamné à payer 245 millions de dollars à un particulier

Le géant californien va devoir verser 245 millions de dollars à un plaignant pour «préjudice moral».

Google a été condamné le 13 juin à verser cinq milliards de pesos en faveur de l’avocat Ulrich Richter Morales, son épouse et leur société commune, a indiqué la firme américaine dans une brève déclaration à l’AFP. Google est accusé «d’avoir supposément toléré et permis la diffusion d’un blog» portant atteinte à la réputation de l’avocat.

«De nouveau nous regrettons la condamnation en appel» d’un tribunal civil de Mexico «que nous considérons arbitraire, excessive et sans fondement», ajoute Google, qui assure qu’il «se défendra jusqu’en dernier recours car cet arrêt porte atteinte à la liberté d’expression et à d’autres principes fondamentaux». L’affaire pourrait désormais remonter jusqu’à la Cour suprême. Le plaignant accuse Google d’avoir permis la diffusion d’un blog l’impliquant dans des délits présumés de blanchiment d’argent, trafic d’influence et falsification de documents.