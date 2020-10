Internet : Google dans le collimateur de la justice américaine

Le géant de la technologie est accusé de vouloir préserver son monopole dans le domaine de la recherche et des annonces publicitaires en ligne, aux Etats-Unis.

Ces poursuites, confirmées à l’AFP par une source judiciaire proche du dossier, après des révélations du New York Times et du Wall Street Journal, représentent la plus importante action judiciaire en plus de 20 ans menée par le gouvernement fédéral américain à l’encontre de l’un des géants de la «Big Tech» américaine.