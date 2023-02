iOS : Google développe un navigateur alternatif pour iPhone

L’équipe de développement du navigateur web libre Chromium, à la base de Chrome, planche sur un nouvel outil de navigation pour iOS, d’après The Register. Ce logiciel, destiné à être une véritable alternative à Safari d’Apple sur l’iPhone et l’iPad, a la particularité d’utiliser Blink, le propre moteur de rendu (composant logiciel chargé d’afficher correctement du texte et des images à l’écran) de Google. Un choix qui va à l’encontre des règles de l’App Store qui imposent aux développeurs de navigateurs web d’utiliser le moteur de rendu WebKit de la marque à la pomme pour des raisons de sécurité.