Google I/O 2021 : Google dévoile de la visioconférence ultra-réaliste

Lors de sa conférence annuelle, le géant du web a présenté son projet Starline, une série d’améliorations pour ses services et annoncé une alliance avec Samsung dans les montres connectées.

Visioconférence ultra-réaliste

Google a aussi donné un aperçu de la visioconférence du futur. Baptisé Project Starline, ce système, qui s’appuie sur un grand écran 3D de 65 pouces spécialement conçu par Google, est censé donner à l’utilisateur l’impression de parler avec un correspondant comme s’il se trouvait physiquement en face de soi. Affichée à l’échelle humaine et de manière ultra-réaliste, l’image de l’interlocuteur est captée grâce à des caméras haute résolution et des capteurs de profondeur. Elle est ensuite compressée grâce à de nouveaux algorithmes mis au point par le géant de Mountain View qui permettent de réduire la taille des données et de les envoyer en temps réel. Testé dans les bureaux de Google, ce nouveau dispositif s’adressera en premier lieu aux entreprises et non au grand public.