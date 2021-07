Résultats : Google en grande forme grâce à la reprise liée à la sortie du Covid

La maison-mère de Google, Alphabet, a quasiment triplé son bénéfice au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente.

Alphabet a largement dépassé les attentes du marché avec un bénéfice net de 18,5 milliards de dollars (16,9 milliards de francs) au deuxième trimestre, quasiment le triple de l’an passé. Le groupe américain invoque la reprise et le boom du commerce en ligne.

Le numéro un de la publicité numérique a engrangé près de 62 milliards de dollars de chiffre d’affaires, grâce notamment aux dépenses de communication des petites et grandes entreprises sur YouTube comme sur le moteur de recherche, d’après un communiqué publié mardi par la maison mère de Google.

La plateforme de vidéo du géant californien se distingue particulièrement. Elle a vu ses recettes grimper de 83% sur un an, à plus de 7 milliards de dollars, proches de ceux de Netflix. D’ici à la fin de l’année, YouTube comptera plus de 2 milliards de spectateurs dans le monde, selon le cabinet eMarketer, soit près de 64% de l’audience pour les vidéos en ligne.