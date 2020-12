États-Unis : Google épinglé pour la surveillance de ses employés

Quatre anciens employés de Google estiment que leur licenciement en 2019 était intervenu en représailles de leur volonté de mettre en place un syndicat.

Une agence fédérale a donné mercredi deux semaines au géant du numérique Google pour répondre à des accusations de surveillance, interrogatoire et usage d’autres méthodes à l’encontre de ses employés militants.

Le National Labor Relations Board (NLRB), censé s’assurer que le droit du travail est bien appliqué, a rendu ses premières conclusions à la suite d’une plainte déposée il y a un an, après le licenciement d’employés de Google surnommés les «Thanksgiving Four» (Les Quatre de Thanksgiving) juste avant cette fête.

«Les actes de Google ne sont pas défendables»

Google a également «mené des interrogatoires d’employés concernant des activités protégées» et menacé de représailles s’ils passaient hors de la chaîne hiérarchique pour des plaintes au sujet de diverses thématiques, telles que le comportement sur le lieu de travail, selon les éléments de la requête.

«Nous appuyons fermement les droits de nos employés sur le lieu de travail, les discussions libres et les débats respectueux ont toujours été dans la tradition de Google», a assuré un porte-parole du groupe, interrogé par l’AFP. «Nous sommes fiers de notre culture et la défendons contre les tentatives visant à la saper volontairement, cela inclut les violations des règles de sécurité et des systèmes internes», a ajouté cette même source.