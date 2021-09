Élections russes : Google et Apple accusés d’avoir supprimé l’application de vote de Navalny

Au premier jour des élections législatives russes, les alliés de l’opposant Alexeï Navalny ont dénoncé une «censure». Leur application n’est plus disponible sur Google et Apple, ni en Russie ni en France.

L’application de vote «intelligent» n’apparaît plus sur les plateformes Google et Apple.

Le mouvement de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny a accusé vendredi Google et Apple d’avoir cédé au Kremlin en supprimant l’application mobile permettant d’organiser le vote contre le parti du président Vladimir Poutine, au premier jour de législatives en Russie. Cette annonce intervient après des mois de répression qui ont de facto écarté les détracteurs du président russe de ces élections.

«Aujourd’hui, à 08 h 00, heure russe (07 h 00 en Suisse), Google et Apple ont supprimé notre application Navalny de leurs boutiques d’applications. C’est-à-dire qu’ils ont cédé au chantage du Kremlin», a annoncé sur sa chaîne Telegram Leonid Volkov, un responsable en exil de l’opposition.

Disparue des «boutiques»

Son application permettait aux utilisateurs de savoir pour quel concurrent voter dans leur circonscription. Par le passé, cette approche avait rencontré un certain succès, notamment à Moscou en 2019. Vendredi matin, cette dernière n’apparaissait plus dans les «boutiques» de Google et Apple en Russie, ont constaté des journalistes de l’AFP. Les géants américains n’ont pas réagi dans l’immédiat.