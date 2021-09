Législatives : Google et Apple accusés de «censure» par l’opposition russe

Google et Apple ont retiré une application électorale mobile anti-Kremlin, au premier jour de législatives marquées par des fraudes en Russie.

Des représentants d’Apple et Google avaient été convoqués jeudi devant une commission de la chambre haute du Parlement.

L’opposition russe a accusé vendredi les géants Google et Apple de «censure» après la suppression d’une application électorale mobile anti-Kremlin, au premier jour de législatives marquées aussi, selon les détracteurs du pouvoir, par des fraudes.

À l’isolement à cause d’un foyer de Covid-19 dans son entourage, le président Vladimir Poutine a voté électroniquement. Le retrait de l’application du mouvement de l’opposant emprisonné Alexeï Navalny intervient après des mois de répression qui ont écarté les détracteurs de Vladimir Poutine de ces élections prévues sur trois jours, de vendredi à dimanche.

«L’État russe tout entier et même les grandes entreprises de la tech sont contre nous, mais cela ne signifie pas que nous pouvons baisser les bras», a affirmé sur Telegram la chaîne de l’équipe de Navalny. Leonid Volkov, responsable exilé de l’opposition, a accusé Apple et Google de «censure» et de «céder au chantage du Kremlin» en supprimant le logiciel de leurs boutiques. «Cette application est illégale dans notre pays», a répliqué le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.