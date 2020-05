Australie

Google et Facebook rémunéreront les contenus

Le ministre du Budget australien précise que cette mesure vise à aider les médias traditionnels à faire face à la concurrence des géants du Net.

20% des emplois supprimés

En raison de cette chute de revenus, les éditeurs de presse australiens ont supprimé 20% des emplois au cours des six dernières années. Si l'Australie parvient à ses fins, c'est-à-dire permettre aux éditeurs de presse de percevoir plus de revenus publicitaires, ce sera le premier pays à remporter une telle victoire.

Enquête de 18 mois

Déception de Facebook

Le directeur général de Facebook Australie et Nouvelle-Zélande, Will Easton, a fait part de la déception de sa compagnie à la suite de cette annonce gouvernementale. Elle intervient avant le mois de mai, date-butoir fixée pour trouver un accord qui ne serait pas imposé. Will Easton a affirmé que Facebook est déjà venu en aide aux éditeurs australiens en investissant des «millions de dollars» dans des partenariats, des formations ainsi que des accords sur le contenu.

«Un tournant»

Un porte-parole de Google a souligné que la plateforme a participé aux négociations basées sur le volontariat et qu'elle continuerait à s'engager auprès des éditeurs et de l'ACCC.

«Pendant deux décennies, Google et Facebook ont créé des entreprises valant des millions de milliards de dollars en utilisant le contenu d'autres personnes et en refusant de payer pour cela», a souligné Michael Miller. «Le secteur australien des médias est à un tournant et des dispositions obligatoires destinées à contraindre les plateformes à payer un prix équitable - et significatif - doivent être mises en place de toute urgence», selon lui.